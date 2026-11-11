Муж Федишин назвал врачей, оказывавших помощь певице, и рассказал о нарушениях

Спустя почти месяц после трагедии Виталий Човник рассказал в инстаграме о результатах проверки больницы Святой Анны во Львове, где рожала его жена. Комиссия Министерства здравоохранения установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала установленным стандартам и протоколам. Кроме того, мужчина впервые подробно рассказал об обстоятельствах той ночи и назвал медиков и руководителей медучреждения, к которым у него есть вопросы.

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По словам Виталия Човника, комиссия Минздрава выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи его супруге. В частности, речь идет о ненадлежащей оценке рисков во время беременности, отсутствии надлежащего наблюдения за Ириной после госпитализации и значительном опоздании с проведением УЗИ.

Также проверка выявила нарушения при определении объема кровопотери, неправильную тактику переливания крови и ее компонентов, несвоевременное оказание экстренной помощи и запоздалую диагностику отслойки плаценты. Кроме того, комиссия обратила внимание на недостатки в ведении медицинской документации.

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Проверку в больнице Святой Анны провели после жалобы, которую Виталий Човник подал в Министерство здравоохранения.

Как развивались события той ночью

Виталий Човник также впервые подробно рассказал, как развивались события той ночи. По его словам, первые тревожные симптомы появились около 17:30. Тогда Ирина почувствовала боль и обратилась к Кристине Мельник – врачу больницы Святой Анны, которая вела ее беременность. Врач, как утверждает муж, посоветовала беременной принять вибуркол и магний, лечь и через час сообщить о самочувствии. Однако около 22:15 боль не прошла. Ирина спросила врача, может ли ее осмотреть дежурный врач. Та ответила, что ехать в роддом еще рано, и посоветовала обратиться к другой врачихе – Ольге Коваль.

Что делать с Кристиной Мельник, которая, зная, что боль длилась уже не один час, первой назначила вибуркол? И когда прошел час, а ситуация не изменилась, ее врачебного опыта не хватило, чтобы забить тревогу? Она решила переложить всю ответственность на Ольгу Коваль– написал Виталий.

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Ольга Коваль предложила осмотреть Ирину на дому. По словам мужа, врач не имела с собой необходимого оборудования, не проверила сердцебиение ребенка и не измерила артериальное давление. Она лишь осмотрела живот и провела внутренний осмотр. После этого, как утверждает Виталий, врач заверила, что ничего критического не видит, и посоветовала продолжать принимать вибуркол.

Я не понимаю, почему она вела себя так непрофессионально?– возмутился супруг певицы.

Ирина Федишин / Фото со страницы в инстаграме vitaliy_chovnyk

Впоследствии Ирина оказалась в больнице. Однако, как рассказывает муж, УЗИ ей провели лишь примерно через час. Врач, проводившая обследование, якобы не могла понять, что происходит. Тогда Виталий позвонил другому медику и показал ему изображение с монитора по видеосвязи. Тот сразу предположил отслойку плаценты.

Хотел спросить, есть ли у этой врача-уздистки сертификат, потому что слышал, что нет. На официальном сайте больницы указано, что она прошла тематическое повышение квалификации по пренатальной диагностике, однако это не доказывает наличия действующей сертификации FMF для конкретных видов обследования. Такую сертификацию нужно проверять по ее виду и сроку действия– отметил супруг артистки.

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К кому у Виталия Човника есть претензии

Помимо Кристины Мельник, которая вела беременность Ирины, и Ольги Коваль, которая приезжала осматривать певицу на дому, а впоследствии оперировала ее, Виталий Човник высказал претензии еще к двум представителям руководства медучреждения. В частности, мужчина упомянул Светлану Гаврилюк, возглавляющую больницу Святой Анны. К ней у него есть вопросы относительно организации работы учреждения и ведения медицинской документации. Также Виталий назвал Олега Самчука – генерального директора Первого медицинского объединения Львова, в состав которого входит больница Святой Анны.

Кроме того, супруг Ирины Федишин поднял вопрос о возможной уголовной ответственности за случившееся. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о дальнейших юридических шагах они с Ириной будут принимать самостоятельно.

Поскольку это дело публичное и получило такой широкий резонанс, и вы знаете много подробностей, то я хочу спросить вас: а как поступить в этой ситуации? Как мне поступить как отцу, который потерял ребенка, едва не потерял жену? Дайте мне ответ на этот вопрос. Должна ли здесь быть уголовная ответственность или нет?– написал Виталий.

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Он также пояснил, что не стремится к мести, а хочет добиться справедливости – не только ради собственной семьи, но и ради других людей. По словам мужчины, в ту ночь в больнице он увидел полный хаос и панику в глазах персонала.

Я не хочу, чтобы кого-то наказали только потому, что мне больно. Я не хочу перечеркивать труд тысяч украинских врачей, которые ежедневно спасают человеческие жизни. Наоборот, я хочу, чтобы наша медицина становилась сильнее. Чтобы люди доверяли врачам. Чтобы женщины не боялись рожать в Украине. Чтобы в каждом роддоме были подготовленные специалисты, надлежащая организация работы и готовность действовать в самые критические моменты– подчеркнул Човник.

Фото с страницы в инстаграме vitaliy_chovnyk

Ранее заявление сделала сама Ирина Федишин.