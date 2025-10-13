Ірина Федишин відповіла, чи планує з чоловіком третю вагітність
- Ірина Федишин не виключає можливість третьої вагітності.
- Співачка разом з чоловіком Віталієм Човником вже виховують двох синів.
Українська співачка Ірина Федишин разом з чоловіком Віталієм Човником виховують двох синів – Юрія та Олега. Водночас артистка раніше говорила, що також мріє з коханим про донечку.
Днями Ірина Федишин розсекретила, чи планують вже вони з чоловіком третю вагітність. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
Все в житті можливо. Я не заперечую того, і якщо будуть ще діти – я тільки за,
– зізналася співачка у коментарях журналістам.
Водночас наразі вона не поділилася, коли саме родина зважиться на поповнення.
Зауважимо, в липні цього року молодшому сину Ірини та Віталія виповнилося 10 років. Зі святом Олежика співачка привітала у своєму інстаграмі. Вона також розповідала, що дуже часто бере синів із собою на гастролі, особливо, якщо вони їздять в закордонні тури. Хлопці навіть допомагають мамі з батьком.
Що відомо про стосунки Ірини Федишин з чоловіком?
Влітку співачка разом з коханим відзначили 19 років шлюбу.
Як відомо, Ірина Федишин вийшла заміж, коли їй було 19 років.
Як казала співачка в одному з інтерв'ю, вони з Віталієм "починали з нуля" і досі йдуть пліч-о-пліч одне з одним.
Окрім того, що Віталій Човник – чоловік артистки, він також є її продюсером.