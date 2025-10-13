Укр Рус
13 жовтня, 22:06
2

Ірина Федишин відповіла, чи планує з чоловіком третю вагітність

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ірина Федишин не виключає можливість третьої вагітності.
  • Співачка разом з чоловіком Віталієм Човником вже виховують двох синів.

Українська співачка Ірина Федишин разом з чоловіком Віталієм Човником виховують двох синів – Юрія та Олега. Водночас артистка раніше говорила, що також мріє з коханим про донечку.

Днями Ірина Федишин розсекретила, чи планують вже вони з чоловіком третю вагітність. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Все в житті можливо. Я не заперечую того, і якщо будуть ще діти – я тільки за,
– зізналася співачка у коментарях журналістам.

Водночас наразі вона не поділилася, коли саме родина зважиться на поповнення. 

Зауважимо, в липні цього року молодшому сину Ірини та Віталія виповнилося 10 років. Зі святом Олежика співачка привітала у своєму інстаграмі. Вона також розповідала, що дуже часто бере синів із собою на гастролі, особливо, якщо вони їздять в закордонні тури. Хлопці навіть допомагають мамі з батьком. 

Що відомо про стосунки Ірини Федишин з чоловіком? 

  • Влітку співачка разом з коханим відзначили 19 років шлюбу.

  • Як відомо, Ірина Федишин вийшла заміж, коли їй було 19 років.

  • Як казала співачка в одному з інтерв'ю, вони з Віталієм "починали з нуля" і досі йдуть пліч-о-пліч одне з одним.

  • Окрім того, що Віталій Човник – чоловік артистки, він також є її продюсером. 