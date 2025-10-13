Днями Ірина Федишин розсекретила, чи планують вже вони з чоловіком третю вагітність Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Все в житті можливо. Я не заперечую того, і якщо будуть ще діти – я тільки за,

– зізналася співачка у коментарях журналістам.

Водночас наразі вона не поділилася, коли саме родина зважиться на поповнення.

Зауважимо, в липні цього року молодшому сину Ірини та Віталія виповнилося 10 років. Зі святом Олежика співачка привітала у своєму інстаграмі. Вона також розповідала, що дуже часто бере синів із собою на гастролі, особливо, якщо вони їздять в закордонні тури. Хлопці навіть допомагають мамі з батьком.

Що відомо про стосунки Ірини Федишин з чоловіком?