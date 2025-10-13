На днях Ирина Федишин рассекретила, планируют ли уже они с мужем третью беременность Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Интересно Где сейчас и как живет блогер-миллионерша Юлия Верба, которая воспитывает дочь

Все в жизни возможно. Я не отрицаю того, и если будут еще дети – я только за,

– призналась певица в комментариях журналистам.

В то же время пока она не поделилась, когда именно семья решится на пополнение.

Заметим, в июле этого года младшему сыну Ирины и Виталия исполнилось 10 лет. С праздником Олежика певица поздравила в своем инстаграме. Она также рассказывала, что очень часто берет сыновей с собой на гастроли, особенно, если они ездят в зарубежные туры. Ребята даже помогают маме с отцом.

Что известно об отношениях Ирины Федишин с мужем?