На днях Ирина Федишин рассекретила, планируют ли уже они с мужем третью беременность Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Все в жизни возможно. Я не отрицаю того, и если будут еще дети – я только за,
– призналась певица в комментариях журналистам.
В то же время пока она не поделилась, когда именно семья решится на пополнение.
"Тур по звездам": смотрите видео онлайн
Заметим, в июле этого года младшему сыну Ирины и Виталия исполнилось 10 лет. С праздником Олежика певица поздравила в своем инстаграме. Она также рассказывала, что очень часто берет сыновей с собой на гастроли, особенно, если они ездят в зарубежные туры. Ребята даже помогают маме с отцом.
Что известно об отношениях Ирины Федишин с мужем?
- Летом певица вместе с возлюбленным отметили 19 лет брака.
- Как известно, Ирина Федишин вышла замуж, когда ей было 19 лет.
- Как говорила певица в одном из интервью, они с Виталием "начинали с нуля" и до сих пор идут бок о бок друг с другом.
- Кроме того, что Виталий Човник – муж артистки, он также является ее продюсером.