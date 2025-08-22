Укр Рус
22 серпня, 13:19
2

Ірина Горова зізналась, чи планує втретє виходити заміж

Марія Примич
Основні тези
  • Ірина Горова вже п'ять років у стосунках, але не розкриває особистість коханого і не планує знову виходити заміж.
  • Продюсерка вважає, що важливо обирати себе, якщо стаєш нещасливим у стосунках, та зазначила, що за п'ять років з новим обранцем жодного разу не сварилися.

Продюсерка Ірина Горова рідко ділиться подробицями особистого життя. Вона вже п'ять років перебуває у стосунках, але не розкриває особистість коханого.

Горова двічі була у шлюбі й не вірить у те, що "можна прожити дуже цікаве життя з одним чоловіком". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок. 

Тому що ви різні люди, ви розвиваєтеся по-різному. Це класно, коли ти знайшов одну людину, прожив усе життя душа в душу, щасливий, ви обидва розвивалися, все так прекрасно, нічого не вплинуло (на стосунки – Show 24), ви крокуєте, в один момент поцілувалися і померли. Для мене це казка, 
– зізналась Ірина Горова. 

Продюсерка вважає, що людям варто обирати себе, коли вони стають нещасливими у стосунках. 

Горова також поділилась, що не збирається знову виходити заміж. 

Мені колись було так страшно. Думала, що буду одна, кому я буду потрібна, що з цим робити, а в мене двоє дітей. Ці думки є у всіх. Але потім ти думаєш: "Так стоп. Це стереотип", 
– пригадала продюсерка. 

Ірина Горова зауважила, що вони з новим обранцем жодного разу не сварилися за п'ять років стосунків. 

Інтерв'ю з Іриною Горовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Ірини Горової?

  • Перший чоловік продюсерки – музикант Юрій Горовий. Від нього Ірина народила доньку Наталію.

  • Згодом Горова вийшла заміж за репера і продюсера Потапа (Олексій Потапенко). Вони розлучилися у 2014 році. Експодружжя виховує 16-річного сина Андрія. 

