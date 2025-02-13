Було дискомфортно, – зірка "Школи" висловилась про оголені сцени та домагання під час зйомок

Українська акторка Ірина Кудашова, яка відомо своєю роллю у серіалі "Школа", прокоментувала скандал з домаганнями в кіноіндустрії. Вона зізналася, чи стикалася з подібними інцидентами.

Крім того, знаменитість розповіла про кастинги та оголені сцени й фото в кіно. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Так, в новому інтерв'ю Ірина Кудашова зізналася, що сама ніколи не була жертвою сексуальних домагань, проте знає багато таких історій.

Я ніколи не стикалася з подібними речами, але багато дівчат – так. Я читала нову історію про кастинг-директора, який пропонував акторці пройти кастинг у повністю оголеному вигляді. Це жахливо. Але добре, що про це починають говорити й таких людей прибирають з кіноіндустрії,

– зазначила акторка.

Вона наголосила на важливості дотримання професійних стандартів: "Не може бути такого, що ти приходиш на майданчик, а тобі кажуть: "Сьогодні оголена сцена". Це має бути прописано у сценарії, обговорено заздалегідь, і актор або акторка повинні дати на це згоду".

Жоден кастинг, ані онлайн, ані офлайн, не передбачає демонстрації оголеного тіла. Це неможливо! Будь-які питання про інтимне життя чи "додаткові параметри" – це ненормально,

– наголосила Кудашова.

Вона також нагадала про можливість залучення дублерів для відвертих сцен, якщо актор відчуває дискомфорт. Зокрема, Ірина мала такий досвід під час зйомок у "Школі".

Мала бути оголена фотографія. Мені було 17 років. Я не могла на таке погодитись. Мені було дискомфортно, я не хотіла. І продюсери пішли мені на зустріч і сказали: "Добре, ми знайдемо тобі дублерку". Дівчинка знялася оголеною без обличчя і потім підставили моє обличчя. Так само є в сценах інтимних,

– розповіла акторка.

Інтерв'ю з Іриною Кудашовою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в мережі розгорівся секс-скандал з викладачами театральних вишів, яких звинувачують в харасменті та неетичній поведінці. Серед них – Андрій Білоус, Юрій Висоцький, Михайло Поплавський та інші.