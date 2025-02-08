Серед тих, хто поділився своїми історіями, Владислава Коренна, колишня студентка Київського національного університету культури й мистецтв. Дівчина звинуватила ректора університету, співака й продюсера Михайла Поплавського у сексуальних домаганнях. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Владислави Коренної.

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За словами дівчини, інцидент стався, коли їй було 19 років, під час першого локдауну на третьому курсі навчання. Студентка розповіла, що звернулася до приймальні університету з проханням надати місце в гуртожитку. Після цього, за її свідченням, охоронець відвіз її за межі Києва. Там Коренну намагалися примусити до вживання алкоголю й піддавали психологічному тиску.

Січень, дев'ята вечора, перший локдаун, третій курс, і мені 19. Я їду в машині, і охоронець просить увімкнути режим польоту, і на запитання "Навіщо?" відповідає: "Щоб не шукали". По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчаток, висить халатик на плічках і ванна. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюся – мене криють матом. Розкладають переді мною кілька телефонів і починають дзвонити підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи мені кого він, коли і як. І що всі жінки, які обіймають посади, просто "тр*х*лися" з ним. Hennessy я розбавляю колою, слухаю що "на таких як я лише алкоголь переводити", заварюють чай і кажуть пити на брудершафт. Коли я відхиляюсь аби мене не поцілували – ступор, почервоніння і мене знову криють матом,

– розповіла Владислава.

Також дівчина зазначила, що її намагалися схилити до фізичного контакту, зокрема – поцілунків.

Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на 100$"… Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень. Але схема гри дуже проста – якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві. Дякуючи Богу, чи моєму гострому язику – зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно,

– поділилась Коренна.

Владислава додала, що в якийсь момент її почало "тіпати від стресу", тож вона попросила поїхати. Дівчині викликали водія.

Попросили зателефонувати на наступний день, аби зніматися в університетських тік-токах. На ранок я страшенно боялася, що мене відрахують, якщо я не зателефоную. І я зателефонувала, сказала, що захворіла і не хочу нікого заражати. Локдаун був тоді дуже доречним,

– зізналася колишня студентка КНУКіМ.

Вона зауважила, що "дуже класно вислизнула", адже знає про інші випадки домагань до студенток, деяким з яких на момент інцидентів було лише 17 років.

Попри те, що в самому дописі Владислава не згадувала Михайла Поплавського, про це вона написала у коментарях під публікацією.



Колишня студентка КНУКіМ звинуватила Поплавського в домаганнях / Скриншот з фейсбуку

Зауважимо, напередодні звинувачення в сексуальних домаганнях також були висунуті проти художнього керівника Молодого театру в Києві та викладача власної майстерні в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, професора КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Юрія Висоцького та інших.