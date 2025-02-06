Вона зізналася, чи підтримує усунення Юрія Пилиповича від роботи. Крім того, акторка розповіла про свій досвід навчання в майстерні Ю.П.Висоцького. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Станіслави Красовської.

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Так, акторка розповіла, що здобула прекрасну освіту в майстерні Ю.П.Висоцького, отримала омріяну роботу, виросла хорошою акторкою, гарною людиною і викладачкою акторської майстерності, утім виступає "за" усунення Юрія Пилиповича від роботи й засуджує його методи викладання.

По-перше, я впевнена, що якщо такій великій кількості людей "щось здалося" – значить, не здалося. По-друге, останні дні в моїй голові крутиться кілька епізодів: як один із викладачів, зустрівши мене на знімальному майданчику вже після випуску, запитував, як я і чи вдалося мені "відійти" від Висоцького, бо є багато "зламаних" ним студентів, які так і не змогли знайти себе в професії,

– зазначила знаменитість.

Також вона придала про те, як "на її очах зламали Аліну Ауму", яка, за словами Красовської, була однією із найпрацьовитіших студенток. Крім того, Станіслава розповіла, що одна з випускниць майстерні Ю.П.Висоцького під час навчання серйозно замислювалася про самогубство.

Я впевнена, що жодна зламана психіка і/або доля не коштує сотні "стійких олов'яних солдатиків" типу мене, хто попри страх загартувався і став сильнішим, бо університет – це не "Голодні ігри" й не "Гра в кальмара", це місце, де формується особистість, і щоб рости й розвиватися, потрібні комфортні умови,

– наголосила вона.

Водночас Станіслава зазначає, що їй некомфортно від того, що у світлі останніх подій їхня майстерня постає як суцільне пекло. За її словами, для багатьох студентів усе було інакше – вони були молодими, щасливими, закоханими, хоча й визнає, що багато неприйнятного тоді здавалося нормою.

У мене складається враження що зараз, проживаючи колективний досвід згадування ми не лише пропрацьовуємо старі травми, а й набуваємо нових. Будьмо чуйними одне до одного зараз, даймо емоціям влягтися і знайдімо в собі сили діяти далі,

– підкреслила Красовська.

Що відомо про скандал за участі Юрія Висоцького

Колишні студенти Юрія Пилиповича, серед яких Сергій Волосовець та Остап Вакулюк, розповіли, що він створював нездорову атмосферу під час навчання і робив студентів залежними від своїх настроїв. Викладача звинувачують у тиску на студентів та їх залякуванні.

Серед звинувачень також є дотики до студенток і неприйнятні коментарі сексуального характеру.

Висоцький ділив студентів на "улюбленців" та всіх інших, кого міг ігнорувати місяцями. Як покарання він не допускав студентів до виступів на сцені, що заважало їхньому професійному розвитку. Також Юрій Пилипович порушував закон, проводячи заняття російською мовою.

Сам Висоцький всі звинувачення заперечує і називає це "замовною кампанією".

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