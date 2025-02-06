Она призналась, поддерживает ли отстранение Юрия Филипповича от работы. Кроме того, актриса рассказала о своем опыте обучения в мастерской Ю.П.Высоцкого. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Станиславы Красовской.

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Так, актриса рассказала, что получила прекрасное образование в мастерской Ю.П.Высоцкого, получила желанную работу, выросла хорошей актрисой, хорошим человеком и преподавательницей актерского мастерства, но выступает "за" отстранение Юрия Филипповича от работы и осуждает его методы преподавания.

Во-первых, я уверена, что если такому большому количеству людей "что-то показалось" – значит, не показалось. Во-вторых, последние дни в моей голове крутится несколько эпизодов: как один из преподавателей, встретив меня на съемочной площадке уже после выпуска, спрашивал, как я и удалось ли мне "отойти" от Высоцкого, потому что есть много "сломанных" им студентов, которые так и не смогли найти себя в профессии,

– отметила знаменитость.

Также она добавила о том, как "на ее глазах сломали Алину Ауму", которая, по словам Красовской, была одной из самых трудолюбивых студенток. Кроме того, Станислава рассказала, что одна из выпускниц мастерской Ю.П.Высоцкого во время учебы серьезно задумывалась о самоубийстве.

Я уверена, что ни одна сломанная психика и/или судьба не стоит сотни "стойких оловянных солдатиков" типа меня, кто несмотря на страх закалился и стал сильнее, потому что университет – это не "Голодные игры" и не "Игра в кальмара", это место, где формируется личность, и чтобы расти и развиваться, нужны комфортные условия,

– подчеркнула она.

В то же время Станислава отмечает, что ей некомфортно от того, что в свете последних событий их мастерская предстает как сплошной ад. По ее словам, для многих студентов все было иначе – они были молодыми, счастливыми, влюбленными, хотя и признает, что много неприемлемого тогда казалось нормой.

У меня складывается впечатление, что сейчас, проживая коллективный опыт вспоминания мы не только прорабатываем старые травмы, но и приобретаем новые. Будем чуткими друг к другу сейчас, дадим эмоциям улечься и найдем в себе силы действовать дальше,

– подчеркнула Красовская.

Что известно о скандале с участием Юрия Высоцкого

Бывшие студенты Юрия Филипповича, среди которых Сергей Волосовец и Остап Вакулюк, рассказали, что он создавал нездоровую атмосферу во время обучения и делал студентов зависимыми от своих настроений. Преподавателя обвиняют в давлении на студентов и их запугивании.

Среди обвинений также есть прикосновения к студенткам и неприемлемые комментарии сексуального характера.

Высоцкий делил студентов на "любимчиков" и всех остальных, кого мог игнорировать месяцами. В качестве наказания он не допускал студентов к выступлениям на сцене, что мешало их профессиональному развитию. Также Юрий Филиппович нарушал закон, проводя занятия на русском языке.

Сам Высоцкий все обвинения отрицает и называет это "заказной кампанией".

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