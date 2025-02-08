Среди тех, кто поделился своими историями, Владислава Коренная, бывшая студентка Киевского национального университета культуры и искусств. Девушка обвинила ректора университета, певца и продюсера Михаила Поплавского в сексуальных домогательствах. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Владиславы Коренной.

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По словам девушки, инцидент произошел, когда ей было 19 лет, во время первого локдауна на третьем курсе обучения. Студентка рассказала, что обратилась в приемную университета с просьбой предоставить место в общежитии. После этого, по ее свидетельству, охранник отвез ее за пределы Киева. Там Коренную пытались принудить к употреблению алкоголя и подвергали психологическому давлению.

Январь, девять вечера, первый локдаун, третий курс, и мне 19. Я еду в машине, и охранник просит включить режим полета, и на вопрос "Зачем?" отвечает: "Чтобы не искали". По карте я вижу, что мы уже где-то за Киевом. Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девочек, висит халатик на плечиках и ванна. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь – меня кроют матом. Раскладывают передо мной несколько телефонов и начинают звонить подчиненным, выключая микрофон и рассказывая мне кого он, когда и как. И что все женщины, занимающие должности, просто "тр*х*лись" с ним. Hennessy я разбавляю колой, слушаю что "на таких, как я только алкоголь переводить", заваривают чай и говорят пить на брудершафт. Когда я отклоняюсь чтобы меня не поцеловали – ступор, покраснение и меня снова кроют матом,

– рассказала Владислава.

Также девушка отметила, что ее пытались склонить к физическому контакту, в частности – к поцелям.

Потом надо идти играть в бильярд "на поцелуй или на 100$"... Я отвечаю в очередной раз, что этого не будет и могу только отдать последние 500 гривен. Но схема игры очень проста – если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два. Слава Богу, или моему острому языку – со мной очень быстро устаешь, потому что на одно слово я отвечу 10 своих. И без страха в глазах, хотя морально ситуацию выдерживать сложно,

– поделилась Коренная.

Владислава добавила, что в какой-то момент ее начало "трясти от стресса", поэтому она попросила поехать. Девушке вызвали водителя.

Попросили позвонить на следующий день, чтобы сниматься в университетских тик-токах. На утро я очень боялась, что меня отчислят, если я не позвоню. И я позвонила, сказала, что заболела и не хочу никого заражать. Локдаун был тогда очень кстати,

– призналась бывшая студентка КНУКиИ.

Она отметила, что "очень классно ускользнула", ведь знает о других случаях домогательств к студенткам, некоторым из которых на момент инцидентов было всего 17 лет.

Несмотря на то, что в самом посте Владислава не упоминала Михаила Поплавского, об этом она написала в комментариях под публикацией.



Бывшая студентка КНУКиИ обвинила Поплавского в домогательствах / Скриншот с фейсбука

Заметим, накануне обвинения в сексуальных домогательствах также были выдвинуты против художественного руководителя Молодого театра в Киеве и преподавателя собственной мастерской в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса, профессора КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Юрия Высоцкого и других.