Кроме того, режиссер высказался о будущем Киевского национального академического театра. Сообщает 24 Канал со ссылкой на TSN.ua.

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Преподаватель отвергает все обвинения. Он заявил об "организованной кампании", целью которой называет его "устранение с должности в театре и получение контроля над помещением театра, который успешно функционирует".

Ни одно из выдвинутых мне обвинений не имеет подтвержденных доказательств. Я категорически отрицаю любые обвинения в харасменте или иных противоправных действиях и намерен это доказать в правовом порядке. Мною подано официальное заявление в полицию, и сейчас ведется проверка. В связи с этим я также подал заявление об ускорении этой проверки,

– отметил Андрей Белоус.

Он добавил, что имеет "достаточно доказательств в подтверждение своей позиции, которые уже переданы на рассмотрение досудебного следствия".

Кроме того, Билоус прокомментировал слухи о том, что "если его уволят из театра, все спектакли, которые он поставил как режиссер, запретит для показа".

Это мое право, которым я могу воспользоваться по завершению лицензии, которая есть в театре. А могу не воспользоваться. Сейчас лицензия действует до конца сезона,

– отметил режиссер.

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