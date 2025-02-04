Также экс-сотрудница призналась, чувствовала ли на себе сексуальные домогательства и рассказала о психологическом прессинге от режиссера. Сообщает 24 Канал со ссылкой на TSN.ua.
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Так, бывшая работница театра сообщила, что чувствовала значительное психологическое давление на своем рабочем месте, однако лично не испытывала сексуальных домогательств.
После работы в этом заведении у меня была серьезная депрессия, которая прошла только через восемь-девять месяцев. Надо понимать, что это (Белоус – 24 Канал) диктатор, лидер, и чужое мнение для него не имеет никакого значения. Лучшие сотрудники для него – это студенты, причем желательно чтобы на всех должностях. Профессиональный, жизненный опыт для него был абсолютно не важен,
– отметила женщина.
Она вспомнила, что поведение Андрея Белоуса сильно изменилось после семейной трагедии 2023 года, когда его 13-летняя дочь совершила самоубийство.
Он очень изменился после той трагедии. Я даже сама спрашивала у коллег в театре, как мне с ним разговаривать по этому поводу. Но мне дали совет – сделать, как будто я ничего не знаю. Эта тема в театре никогда не поднималась в коллективе. Но он действительно стал более агрессивным после этого, и мне казалось, что всю свою агрессию он сбрасывает на других. При всем этом, я не могу назвать его плохим человеком, он трудоголик в полном смысле этого слова, он любит Театр и служит ему на 100 процентов,
– поделилась бывшая сотрудница Молодого театра.
Лада Белоус совершила самоубийство / Скриншот из интернета
По ее информации, жена режиссера, актриса Ирина Белоус, которая также работает в театре, считает обвинения клеветой и полностью поддерживает мужа.
Как мне известно, она считает, что это все клевета, то есть неправда, и полностью поддерживает своего мужа, поэтому ничего и не комментирует,
– добавила она.
Что известно о деле Андрея Белоуса
- 23-летняя София Сапожник первой публично обвинила в недопустимом поведении Андрея Билоуса – преподавателя университета Карпенко-Карого и руководителя Молодого театра. Впоследствии подобные заявления сделали и другие бывшие студентки.
- КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на ситуацию – Билоуса отстранили от преподавательской деятельности до завершения расследования. Кроме того, в университете начали служебную проверку.
- Сам Билоус отрицает все обвинения. "Против меня ведется организованная кампания с целью устранения с должности и получения контроля над театром", – заявил он. По его словам, обвинения базируются только на медийном давлении, без юридических доказательств. Режиссер подал заявление в полицию и отмечает, что имеет доказательства своей невиновности.
- Ситуация разделила коллектив Молодого театра: 46 работников подписали обращение в КГГА с требованием отстранить Белоуса с должности директора, тогда как 94 сотрудника выступили в его поддержку.