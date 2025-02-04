Бывшая балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова рассказала об одном из случаев домогательств со стороны Андрея Билоуса к молодой студентке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Янины Соколовой.
К теме Кошмал честно призналась, почему не поступила в университет имени Карпенко-Карого: "Стало жутко"
Лидия сообщила, что случай сексуального насилия со стороны режиссера произошел во время спектакля.
Есть кейс, когда девочка была прижата рукой к стулу, она не могла кричать даже, потому что это был спектакль со зрителями, а он терся своим членом ей о спину. Это маленькая девочка, при том, что он ее обманом завел в эту ложу, это студентка,
– рассказала балетмейстер.
Бывшая работница Молодого театра назвала ситуацию "сексуальным рабством" и "извращенным экспериментом", в который попали десятки женщин и девушек, которые учились и работали у Андрея Белоуса. По ее словам, это продолжалось 16 лет.
"Я себе пообещала, что это никогда не останется безнаказанным, потому что им с этим жить всю свою жизнь. И это очень страшные вещи. Он уничтожил человека, и человек едва не покончил жизнь самоубийством", – добавила Лидия.
Секс-скандал вокруг Андрея Белоуса
- Преподавателя университета Карпенко-Карого и режиссера Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах сразу несколько студенток. Его отстранили от преподавания до завершения расследования.
- Коллектив Молодого театра обратился с заявлением в КГГА с с просьбой отстранить Андрея Билоуса на фоне обвинений в домогательствах.
- Полиция проверяет возможные неправомерные действия преподавателя столичного вуза. Вероятно, речь идет об Андрее Билоусе.