Колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова розповіла про один з випадків домагань з боку Андрія Білоуса до молодої студентки. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Яніни Соколової.

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Лідія повідомила, що випадок сексуального насильства з боку режисера відбувся під час вистави.

Є кейс, коли дівчинка була притиснута рукою до стільця, вона не могла кричати навіть, бо це була вистава з глядачами, а він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів у цю ложу, це студентка,

– розповіла балетмейстерка.

Колишня працівниця Молодого театру назвала ситуацію "сексуальним рабством" та "збоченим експериментом", у який потрапили десятки жінок і дівчат, які навчалися та працювали в Андрія Білоуса. За її словами, це тривало 16 років.

"Я собі пообіцяла, що це ніколи не залишиться безкарним, тому що їм із цим жити все своє життя. І це дуже страшні речі. Він знищив людину, і людина ледь не покінчила життя самогубством", – додала Лідія.

Секс-скандал навколо Андрія Білоуса