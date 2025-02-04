Колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова розповіла про один з випадків домагань з боку Андрія Білоуса до молодої студентки. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Яніни Соколової.
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Лідія повідомила, що випадок сексуального насильства з боку режисера відбувся під час вистави.
Є кейс, коли дівчинка була притиснута рукою до стільця, вона не могла кричати навіть, бо це була вистава з глядачами, а він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів у цю ложу, це студентка,
– розповіла балетмейстерка.
Колишня працівниця Молодого театру назвала ситуацію "сексуальним рабством" та "збоченим експериментом", у який потрапили десятки жінок і дівчат, які навчалися та працювали в Андрія Білоуса. За її словами, це тривало 16 років.
"Я собі пообіцяла, що це ніколи не залишиться безкарним, тому що їм із цим жити все своє життя. І це дуже страшні речі. Він знищив людину, і людина ледь не покінчила життя самогубством", – додала Лідія.
Секс-скандал навколо Андрія Білоуса
- Викладача університету Карпенка-Карого та режисера Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях одразу кілька студенток. Його відсторонили від викладання до завершення розслідування.
- Колектив Молодого театру звернувся із заявою до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса на тлі звинувачень у домаганнях.
- Поліція перевіряє можливі неправомірні дії викладача столичного вишу. Ймовірно, мова йде про Андрія Білоуса.