Також експрацівниця зізналася, чи відчувала на собі сексуальні домагання та розповіла про психологічний пресинг від режисера. Повідомляє 24 Канал з посиланням на TSN.ua.

До теми Вона не могла навіть кричати, – експрацівниця Молодого театру про домагання Білоуса на виставі

Так, колишня працівниця театру повідомила, що відчувала значний психологічний тиск на своєму робочому місці, проте особисто не зазнала сексуальних домагань.

Після роботи в цьому закладі у мене була серйозна депресія, яка пройшла тільки через вісім-дев'ять місяців. Треба розуміти, що це (Білоус – 24 Канал) диктатор, лідер, і чужа думка для нього не має ніякого значення. Найкращі співробітники для нього – це студенти, причому бажано аби на всіх посадах. Професійний, життєвий досвід для нього був абсолютно не важливий,

– зазначила жінка.

Вона пригадала, що поведінка Андрія Білоуса сильно змінилася після родинної трагедії 2023 року, коли його 13-річна донька вчинила самогубство.

Він дуже змінився після тої трагедії. Я навіть сама питала у колег в театрі, як мені з ним розмовляти щодо цього. Але мені дали пораду – удати, наче я нічого не знаю. Ця тема в театрі ніколи не підіймалася у колективі. Але він дійсно став агресивнішим після цього, і мені здавалося, що усю свою агресію він скидає на інших. При всьому цьому, я не можу назвати його поганою людиною, він трудоголік у повному значенні цього слова, він любить Театр і служить йому на 100 відсотків,

– поділилась колишня співробітниця Молодого театру.



Лада Білоус вчинила самогубство / Скриншот з інтернету

За її інформацією, дружина режисера, актриса Ірина Білоус, яка також працює в театрі, вважає звинувачення наклепом і повністю підтримує чоловіка.

Як мені відомо, вона вважає, що це все наклеп, тобто неправда, і повністю підтримує свого чоловіка, тому нічого і не коментує,

– додала вона.

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