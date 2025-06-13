Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізналась, чи готова стати мамою

Українська акторка Ірина Сопонару розповіла, чи планує народжувати дитину. Зірка "Жіночого кварталу" перебуває у стосунках з британцем Рісом, з яким одружилася в травні минулого року.

Сопонару зізналась, що хоче стати мамою, але зараз до такої ролі не готова. Подробицями вона поділилась в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає Show 24.

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Ірина Сопонару та Ріс обговорювали поповнення в сім'ї та дійшли висновку, що зараз не хочуть дитину. Акторка не впевнена, що готова стати мамою під час повномасштабного вторгнення.

Виносити дитину зараз, під час війни, – я не впевнена, що готова. Це важко фізично, і ще коли війни, і цей стрес, я не хочу так. Хочеться, щоб це були приємні спогади. А тут війна, десь в бункері народжувати… Це не найгірше, що може статися, звичайно, головне – народити. Але якщо є опція пропустити цей момент, то я б, звичайно, вже після перемоги,

– сказала Сопонару.

Акторка поставила собі дедлайн – стати мамою до 40 років. Вона зазначила, що вже не буде зважати на ситуацію в країні. Сопонару розуміє, що далі буде важче завагітніти.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

Ірина Сопонару з коханим взяла котів з притулку

Однак Ірина Сопонару та її чоловік Ріс взяли котів з притулку. Коли минув перший рік повномасштабного вторгнення, пара прихистила у себе Мафіна з Маріуполя, а кілька місяців тому – Кукі.

В нього теж дуже важка доля. Він хороший хлопчик. В нього зовсім інший темперамент. У нас Мафін – супер розслаблений, а Кукі – досить активний. Ми їх дуже любимо. Вони дуже хороші дітки,

– розповіла акторка.

Ірина та Ріс допомагають притулкам для тварин. Акторка також закликає інших людей донатити.