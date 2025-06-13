Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізналась, чи готова стати мамою
- Ірина Сопонару, українська акторка, хоче стати мамою, але не готова через повномасштабне вторгнення; вона планує народити до 40 років.
- Сопонару та її чоловік Ріс взяли котів з притулку: Мафіна та Кукі.
Українська акторка Ірина Сопонару розповіла, чи планує народжувати дитину. Зірка "Жіночого кварталу" перебуває у стосунках з британцем Рісом, з яким одружилася в травні минулого року.
Сопонару зізналась, що хоче стати мамою, але зараз до такої ролі не готова. Подробицями вона поділилась в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає Show 24.
До речі Ірина Геращенко вперше стала мамою: спортсменка розсекретила стать дитини
Ірина Сопонару та Ріс обговорювали поповнення в сім'ї та дійшли висновку, що зараз не хочуть дитину. Акторка не впевнена, що готова стати мамою під час повномасштабного вторгнення.
Виносити дитину зараз, під час війни, – я не впевнена, що готова. Це важко фізично, і ще коли війни, і цей стрес, я не хочу так. Хочеться, щоб це були приємні спогади. А тут війна, десь в бункері народжувати… Це не найгірше, що може статися, звичайно, головне – народити. Але якщо є опція пропустити цей момент, то я б, звичайно, вже після перемоги,
– сказала Сопонару.
Акторка поставила собі дедлайн – стати мамою до 40 років. Вона зазначила, що вже не буде зважати на ситуацію в країні. Сопонару розуміє, що далі буде важче завагітніти.
Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн
Ірина Сопонару з коханим взяла котів з притулку
Однак Ірина Сопонару та її чоловік Ріс взяли котів з притулку. Коли минув перший рік повномасштабного вторгнення, пара прихистила у себе Мафіна з Маріуполя, а кілька місяців тому – Кукі.
В нього теж дуже важка доля. Він хороший хлопчик. В нього зовсім інший темперамент. У нас Мафін – супер розслаблений, а Кукі – досить активний. Ми їх дуже любимо. Вони дуже хороші дітки,
– розповіла акторка.
Ірина та Ріс допомагають притулкам для тварин. Акторка також закликає інших людей донатити.