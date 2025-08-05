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Show24 Світові знаменитості Дочка Стіва Джобса уперше показала фото з весілля і розсекретила, хто створив її сукню
5 серпня, 09:30
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Дочка Стіва Джобса уперше показала фото з весілля і розсекретила, хто створив її сукню

Марія Примич
Основні тези
  • Ів Джобс і Гаррі Чарльз одружилися наприкінці липня, влаштувавши чотириденне весілля в Котсуолдсі.
  • Ів Джобс подякувала креативній директорці Givenchy Сарі Бертон за створення її весільної сукні.

Наприкінці липня дочка Стіва Джобса й олімпійський чемпіон з кінного спорту Гаррі Чарльз одружилися, відсвяткувавши чотириденне весілля. Ів показала спільне фото з чоловіком і розсекретила, хто розробив її сукню.

Модель уперше показала весільну фотографію. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм

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Ів Джобс опублікувала чорно-біле фото, де позує у весільній сукні, а Гаррі Чарльз – у класичному костюмі, сорочці й краватці-метелику. Подружжя подякувало людям, які були причетні до організації святкування. 

Модель також подякувала креативній директорці Givenchy Сарі Бертон і команді за створення сукні. 

Дякую, що створили цю неймовірно красиву сукню. Ваша доброта, тепло і блиск зробили весь процес схожим на магію, 
– написала Ів. 

Весільна сукня Ів Джобс – білого кольору, приталена, має квадратний виріз, короткий шлейф і прикрашена бісером. Модель доповнила свій образ сережками й фатою. Вона зібрала волосся і зробила природний макіяж.

Ів Джобс показала свою весільну сукню / Фото з інстаграму моделі 

Нагадаємо, що Ів і Гаррі одружилися у Котсуолдсі. Церемонія відбулася у церкві Святого Михайла і Всіх Ангелів, а після неї всі зібралися на прийомі у приватному клубі та готелі Estelle Mano. 

Серед гостей були колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, дочки Білла Гейтса і Брюса Спрінгстіна. 

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