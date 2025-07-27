Іві Джобс та Гаррі Чарльз одружилися у церкві Святого Михайла та Всіх Ангелів у Грейт-Тью. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Дружина Стіва Джобса, Лорен Пауелл, нібито витратила 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб організувати весілля дочці. Гості прибули на розкішних мікроавтобусах. Серед присутніх були зіркова шеф-кухарка, баронеса Рут Роджерс, дочки Білла Гейтса і російського мільярдера Романа Абрамовича.

Серед дев'яти дружок нареченої була дочка музиканта Брюса Спрінгстіна Джессіка. Дівчата були одягнені у червоні атласні коктейльні сукні та тримали в руках букети.

За кілька днів до весілля у церкві Святого Михайла та Всіх Ангелів у Грейт-Тью працювали до 20 флористів, декораторів та охоронців. Усередині храму на кінці кожної лави були троянди, вздовж нефа стояли гілки бука, на вівтарі встановили 101 свічку, а вздовж проходу висіли два перські килими, вартість яких 15 000 фунтів стерлінгів.

Матір нареченої та батьки нареченого прибули до Грейт-Тью на приватному лімузині, а дружби та дружки – на орендованих приватних автобусах.

Прийом відбувся у приватному клубі та готелі Estelle Mano. Повідомляється, що Елтон Джон виступив для молодят та їхніх гостей за гонорар 1 мільйон фунтів стерлінгів. Усі 107 номерів були заброньовані.

#EveJobs is set to wed at Estelle Manor. So what did Tatler think of the private members’ club leaving Soho Farmhouse in the shadehttps://t.co/FIjlt9wJz4 pic.twitter.com/WV4I6gLSja — Tatler (@Tatlermagazine) July 26, 2025

Зауважимо, що Іві Джобс та Гаррі Чарльз почали зустрічатися у 2022 році, а заручилися у вересні минулого року.

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