Весільна церемонія відбулась у суботу, 19 липня. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

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Весілля пари відбулося у стриманій атмосфері. На події були присутні близькі люди артистів, батьки та колеги Джорджа Деніела.

Наречених помітили на сходах мерії Гекні. Charli XCX одягнула шовкову мінісукню з декольте та відкритими плечима та фату від Vivienne Westwood. Девід обрав класичний костюм.

Що відомо про стосунки пари?

Charli XCX та Джордж Деніел познайомилися у 2021 році, коли працювали над спільним треком Spinning. Співачка публічно підтвердила їхній роман, коли Деніел підтримав її під час виступу на шоу Saturday Night Live. У 2023 році артистка оголосила про їхні заручини