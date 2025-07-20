Свадебная церемония состоялась в субботу, 19 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Свадьба пары состоялась в сдержанной атмосфере. На событии присутствовали близкие люди артистов, родители и коллеги Джорджа Дэниела.

Молодоженов заметили на лестнице мэрии Гекни. Charli XCX надела шелковое мини-платье с декольте и открытыми плечами и фату от Vivienne Westwood. Дэвид выбрал классический костюм.

Что известно об отношениях пары?

Charli XCX и Джордж Дэниел познакомились в 2021 году, когда работали над совместным треком Spinning. Певица публично подтвердила их роман, когда Дэниел поддержал ее во время выступления на шоу Saturday Night Live. В 2023 году артистка объявила об их помолвке