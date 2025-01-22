Як сьогодні живе Іван Попович, будинок якого пошкодили російські окупанти

Іван Попович – народний артист України, який здобув прихильність публіки не тільки на Батьківщині, а й за її межами. Під час повномасштабної війни лихо не оминуло і його родину.

Артист народився у 1949 році у селі Осій Закарпатської області. Спершу Іван Попович навчався в училищі на хорового диригента, а згодом вступив до Дрогобицького педагогічного інституту. Пізніше продовжив навчання у консерваторії. У 1973 році артист став лауреатом Всесвітнього фестивалю молоді, який проходив у Берліні. Що ще відомо про кар'єру Івана Поповича, як склалось особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра та звання народного артиста

Під час навчання у консерваторії співак став частиною колективу "Арніка", а у 1976 році разом із Віктором Морозовим створили ВІА "Ватра". З 1982–1987 Іван Попович був солістом Київського мюзик-холу.

Іван Попович / Фото з фейсбуку співака

У 1987 році співак досяг вершини своєї популярності, випустивши кілька культових треків, серед яких "Василина", "Не буде розлуки" та "Карпатське весілля".

Іван Попович – "Василина": дивіться відео онлайн

Вже у 1990 році Іван Попович став народним артистом України, а за 9 років співака нагородили орденом "За заслуги" III ступеня. У 2000-х роках чоловік працював у коледжі мистецтв при Університеті культури Михайла Поплавського, а згодом почав керувати Театрально-видовищною агенцією Мінкульту.

Цікавий факт, що саме Іван Попович напророкував Михайлу Хомі (Дзідзьо) перспективне майбутнє у шоубізнесі. Згодом артисти навіть представили два ремікси на легендарні пісні "Василина" й "Розлук не буде".

DZIDZIO feat Іван Попович – "Розлук не буде": слухайте пісню онлайн

Гастролював артист не тільки містами України, а й активно давав концерти за кордоном. Співак був у Канаді, США, Італії, Греції, Бразилії та Індії. Як зізнавався Попович, у радянські часи влада вимагала від нього співати пісень російською мовою, однак він відстоював право на виконання україномовних композицій.

Особисте життя

Співак не так часто ділиться з публікою деталями особистого життя, однак відомо, що першою дружиною була жінка, на ім'я Оксана. Спершу подружжя жило у Львові, а згодом довелось переїхати до Києва. Родина оселилась у невеличкій квартирі, але жінці були не до вподоби такі умови, тому вона повернулась у Львів й згодом подала на розлучення.

У 1990 році друга обраниця Івана народила йому доньку Соломію. Ба більше, народний артист з радістю прийняв роль дідуся. Він має двох онуків, Івана та Софію.

Іван Попович з донькою та онуками / Фото з фейсбуку артиста

Де зараз Іван Попович

Коли почалась повномасштабна війна, з перших днів російський танк стояв на подвір'ї будинку артиста, який розташований у селі Мила, що під Києвом.

Мені половину даху знесло, будинок уже відремонтували, але жити там поки що не можна. А в сусіда взагалі хату розбило, тільки паркан залишився. У мене половину паркану знесло,

– розповів Іван Попович.

Крім того, співак поділився й тим, яку суму пенсії має. Він та Василь Зінкевич отримують пенсію у розмірі 5 тисяч гривень.

Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва, і по дорозі чаю випити, бо на поїсти вже не вистачить. Василь Зінкевич мені розказував, що він був у Кабінеті міністрів, розповів там, що свого часу він приносив філармонії мільйони, то, мовляв, що ж це за несправедливість, і на що ж йому жити?

– поділився народний артист.

Він додав, що є не бідною людиною й заробляє так, щоб його сім'я не голодувала. Також Попович розказував, що в одній з його квартир у Києві живе сім'я військового, а для ЗСУ він передав свій джип.