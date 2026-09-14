Show24 Українські зірки "Ще одне маленьке щастя": 40-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук вдруге стане мамою
14 вересня, 15:42
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"Ще одне маленьке щастя": 40-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук вдруге стане мамою

Софія Хомишин

Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук готується знову стати мамою.

Радісною новиною 40-річна знаменитість поділилася у своєму інстаграмі, опублікувавши ніжне відео.

Іванна виклала милий ролик, де позує у білій сукні, яка підкреслює її вже округлий животик. 

Зйомку влаштували на природі просто біля води. Локацію прикрасили дуже символічно: між деревом та берегом розвішали на мотузці крихітний дитячий одяг, а поруч розклали квіти та свіжі фрукти.

Під цим зворушливим відео телеведуча залишила короткий, але емоційний підпис. 

Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас,
– написала Онуфрійчук. 

Як відомо, Іванна та її чоловік, 45-річний казахський бізнесмен Алмаз Альсенов, уже виховують первістка. Їхньому синочку Адаму зараз 2,5 роки. Хлопчик з'явився на світ у Швейцарії. Саме там зіркова родина проживає з початку повномасштабного вторгнення. Подружжя перебуває у шлюбі вже майже п'ять років. Вони офіційно одружилися у Києві в листопаді 2021 року.

Додамо, що нещодавно про вагітність оголосила відома співачка Сіара.

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