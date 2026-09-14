"Ще одне маленьке щастя": 40-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук вдруге стане мамою
Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук готується знову стати мамою.
Радісною новиною 40-річна знаменитість поділилася у своєму інстаграмі, опублікувавши ніжне відео.
Іванна виклала милий ролик, де позує у білій сукні, яка підкреслює її вже округлий животик.
Зйомку влаштували на природі просто біля води. Локацію прикрасили дуже символічно: між деревом та берегом розвішали на мотузці крихітний дитячий одяг, а поруч розклали квіти та свіжі фрукти.
Під цим зворушливим відео телеведуча залишила короткий, але емоційний підпис.
Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас,
– написала Онуфрійчук.
Як відомо, Іванна та її чоловік, 45-річний казахський бізнесмен Алмаз Альсенов, уже виховують первістка. Їхньому синочку Адаму зараз 2,5 роки. Хлопчик з'явився на світ у Швейцарії. Саме там зіркова родина проживає з початку повномасштабного вторгнення. Подружжя перебуває у шлюбі вже майже п'ять років. Вони офіційно одружилися у Києві в листопаді 2021 року.
Додамо, що нещодавно про вагітність оголосила відома співачка Сіара.