Мурахи по тілу: Jerry Heil вразила потужним треком про розмінування України

На початку жовтня Jerry Heil стала aмбасадоркою гуманітарного розмінування України, а вже 22 жовтня випустила пісню на цю тему.

Трек називається Earth (Dradada) і привертає увагу до важливості гуманітарного розмінування України, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Jerry Heil.

Композиція написана двома мовами – англійською та українською. Яна створила пісню у співпраці з відомим австрійським саунд-продюсером filous.

Цьому треку було дано кілька життів. Він закарбував мій стан на початку повномасштабного вторгнення і той, у якому я зараз, вже з досвідом життя в Україні під час війни. Ми писали демку цієї пісні (з filous – 24 Канал) в повній синергії, і тоді я знову відчула, як музика може об'єднувати людей, навіть якщо вони живуть у різних містах, країнах і світах,

– поділилася співачка

Jerry Heil – Earth (Dradada): дивіться відео онлайн

Додамо, що прем'єра композиції збіглася з днем масованого обстрілу росіянами України, 22 жовтня. Водночас команда вирішила не міняти дату виходу цього відео, бо сподівається "вчергове наголосити на ціні нашої свободи". Про це Яна зазначила на своїй інстаграм-сторінці.

Зауважимо, що це вже не перша соціальна робота Jerry Heil. Перед цим вона разом з alyona alyona випустила кліп на пісню Teresa & Maria, з якою виступали на Євробаченні-2024. Це соціальне відео було створене на підтримку жінок.

Що відомо про кліп, який Jerry Heil випустила до нової пісні?