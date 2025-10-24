Мурашки по телу: Jerry Heil поразила мощным треком о разминировании Украины
- Jerry Heil выпустила новую песню Earth (Dradada), посвященную гуманитарному разминированию Украины, в сотрудничестве с австрийским саунд-продюсером filous.
- Видеоклип на песню рассказывает о важности разминирования через символизм, включая участие настоящих разминировщиц, и содержит аллюзии на творчество Сергея Параджанова.
В начале октября Jerry Heil стала амбассадоркой гуманитарного разминирования Украины, а уже 22 октября выпустила песню на эту тему.
Трек называется Earth (Dradada) и привлекает внимание к важности гуманитарного разминирования Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Jerry Heil.
Композиция написана на двух языках – на английском и украинском. Яна создала песню в сотрудничестве с известным австрийским саунд-продюсером filous.
Этому треку было дано несколько жизней. Он запечатлел мое состояние в начале полномасштабного вторжения и то, в котором я сейчас, уже с опытом жизни в Украине во время войны. Мы писали демку этой песни (с filous – 24 Канал) в полной синергии, и тогда я снова почувствовала, как музыка может объединять людей, даже если они живут в разных городах, странах и мирах,
– поделилась певица
Jerry Heil – Earth (Dradada): смотрите видео онлайн
Добавим, что премьера композиции совпала с днем массированного обстрела россиянами Украины, 22 октября. В то же время команда решила не менять дату выхода этого видео, потому что надеется "в очередной раз подчеркнуть цену нашей свободы". Об этом Яна отметила на своей инстаграм-странице.
Заметим, что это уже не первая социальная работа Jerry Heil. Перед этим она вместе с alyona alyona выпустила клип на песню Teresa & Maria, с которой выступали на Евровидении-2024. Это социальное видео было создано в поддержку женщин.
Что известно о клипе, который Jerry Heil выпустила к новой песне?
- Видеоработа на песню Earth рассказывает о важности гуманитарного разминирования на языке символов – через цвет, пластику движений и культурные коды, унаследованные от предков.
- В клипе переплетаются современность – труд украинских женщин-разминировщиц – и древние обряды над землей, проводимые в Украине столетиями ради урожая и долгой жизни.
- В видео снялись настоящие разминировщицы: пилотесса дронов Валентина Висторопская, деминерка-парамедикиня Светлана Шамка, деминерки Валерия Осыка и Жанна Шкурко, а также инспекторка Анна Калько.
- К тому же визуальная стилистика содержит аллюзии на творчество украинского режиссера Сергея Параджанова и его уникальный кинематографический стиль.
- Режиссером клипа стал Алан Бадоев.