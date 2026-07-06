Камалія заявила про свавілля ТЦК щодо її брата з інвалідністю та звернулася до Президента

Українська співачка Камалія повідомила, що представники ТЦК вдруге затримали її двоюрідного брата Яна Підвесоцького, який має інвалідність із дитинства. Артистка записала відеозвернення, у якому поскаржилася на неправомірні дії військовослужбовців та закликала владу провести перевірку.

У своєму інстаграмі виконавиця розповіла, що її родич працює викладачем і науковцем та має серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами Камалії, під час затримання представники територіального центру комплектування поводилися з чоловіком жорстоко, принижували його та силоміць змушували підписувати документи.

Співачка зазначила, що це вже не перший подібний інцидент. Після попереднього затримання її брат тривалий час проходив лікування та психологічну реабілітацію. Камалія також наголосила, що її родина від початку повномасштабної війни зазнала багатьох втрат, а чимало рідних зараз захищають Україну на передовій.

Сьогодні я дізналася, що мого двоюрідного брата, Яна Володимировича Підвесоцького, людину з інвалідністю з дитинства, з серйозними проблемами зі здоров'ям, викладача та науковця, знову затримали представники ТЦК. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування,

– розповіла артистка.

Виконавиця публічно звернулася до Володимира Зеленського та відповідальних органів із проханням втрутитися в ситуацію. Вона закликала захистити громадян від свавілля та підкреслила, що цінності свободи й гідності мають бути захищені не лише на фронті, а й усередині країни.

Я звертаюся до Президента України, до відповідальних органів, до всіх, хто має владу і совість: будь ласка, зверніть увагу на ці випадки. Проведіть перевірку. Захистіть людей від свавілля. Ми маємо залишатися людьми. Слава Україні!,

– підсумувала зірка.

Зазначимо, що наразі офіційних коментарів чи роз'яснень від представників ТЦК щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, що нещодавно на війні загинув двоюрідний брат Камалії.