Без музики та світла: Камалія заспівала дуетом із мамою під час виступу в Житомирі

Співачка Камалія разом із мамою Інною Петрівною заспівала а капела просто на сцені під час концерту в Житомирі. Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру місто залишилося без світла, тож виступ довелося продовжити без музичного супроводу.

Попри це, артистка не залишила сцену, а до неї приєдналася мама. Відео спільного виступу в інстаграмі опублікувала одна з відвідувачок концерту Валентина Єрмоленко. Вона була вражена тим, як Камалія та Інна Петрівна заспівали в повній темряві.

Співачка з мамою виконали українську народну пісню "Ой, у вишневому саду".

Те, як вони разом, у суцільній темряві, виконали пісню а капела – це справжня магія. Обидві ці жінки – статні, витончені та неймовірно сильні,

– зазначила відвідувачка.

Додамо, що Камалія неодноразово розповідала про те, що мама завжди підтримувала її творчість і допомагала розвивати музичний талант. Співачка вважає Інну Петрівну своєю першою наставницею, яка відіграла важливу роль у її становленні як артистки.

До того ж відомо, що мама Камалії також приділяє багато уваги навчанню. За словами співачки, Інна Петрівна має три вищі освіти й торік вона стала психотерапевткою.

А телеведуча Ольга Фреймут раніше показала рідкісне сімейне фото з мамою та сестрою.



