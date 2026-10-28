"Ви що, з глузду з'їхали?": Камалія розлютила мережу відео з танцями на бронеавтомобілі

Українська співачка Камалія опублікувала відео, на якому разом із виконавцем VLADIAS танцює на бронеавтомобілі під пісню "Самбука". Для зйомки артисти обрали військову форму та берці.

Однак ролик викликав негативну реакцію в соцмережах: користувачі вважають такий задум недоречним і закликають співачку видалити відео, передає 24 Канал.

У дописі в інстаграмі Камалія подякувала військовим за службу та звернулася до бійців 2-го механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12-ї окремої важкої механізованої бригади.

Мої любі "Бісікі". Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу перемогу. Слава ЗСУ! Слава нашим Героям,

– написала артистка.

Попри слова підтримки військових, саме відео обурило частину аудиторії. Користувачі звернули увагу на те, що артисти танцюють на військовій техніці під пісню про невдале кохання. На їхню думку, такий формат ролика недоречний з огляду на війну та загибель українських захисників.

Додаткову увагу привернули слова композиції "Самбука". Зокрема, у ній звучать рядки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" і "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий". У поєднанні з кадрами на бронеавтомобілі ці слова викликали в частини користувачів болісні асоціації.

У коментарях під публікацією люди закликали Камалію прибрати ролик і не приховували свого обурення.

"Видаліть краще, як на мене";

"Ви що, з глузду з'їхали?";

"Який д*вб*й*б дає їм техніку для зйомок цього л*йна?";

"Я в шоці";

"Це що?";

"Люди, ви що? Це ж не весело".

Коментарі під публікацією Камалії / Скриншоти з інстаграму

На цю критику співачка поки не відреагувала, проте раніше Камалія відповіла хейтерам, які розкритикували її через різке схуднення.