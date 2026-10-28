"Вы что, с ума сошли?": Камалия разозлила сеть видео с танцами на бронеавтомобиле

Однако ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях: пользователи считают такую затею неуместной и призывают певицу удалить видео, сообщает 24 Канал.

Реклама Adv

популярные видео

В посте в инстаграме Камалия поблагодарила военных за службу и обратилась к бойцам 2-го механизированного батальона "Бесова дюжина" 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Мои дорогие "Бисики". Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу. Слава ВСУ! Слава нашим героям– написала артистка.

Несмотря на слова поддержки военных, именно видео возмутило часть аудитории. Пользователи обратили внимание на то, что артисты танцуют на военной технике под песню о несчастной любви. По их мнению, такой формат ролика неуместен с учетом войны и гибели украинских защитников.

Дополнительное внимание привлекли слова композиции "Самбука". В частности, в ней звучат строки "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не грусти, не гони, не живи, если ты не жив". В сочетании с кадрами на бронеавтомобиле эти слова вызвали у части пользователей болезненные ассоциации.

Реклама

В комментариях под публикацией люди призывали Камалию удалить ролик и не скрывали своего возмущения.

"Лучше удалите, как по мне";

"Вы что, с ума сошли?";

"Какой ид*от дает им технику для съемок этого д*рьма?";

"Я в шоке";

"Это что?";

"Люди, вы что? Это же не смешно".

Комментарии под публикацией Камалии / Скриншоты из инстаграма

1 2 3 4 1 / 4

На эту критику певица пока не отреагировала, однако ранее Камалия ответила хейтерам, которые подвергли ее критике из-за резкого похудения.