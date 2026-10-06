В своем инстаграме Камалия показала стройную фигуру и заметно похудевшее лицо. Певица не выдержала хейта и обсуждений своего резкого похудения и рассказала свою историю изменения веса.

После того как я опубликовала видео в TikTok, в комментариях начали появляться различные обсуждения и предположения относительно моего похудения. Кто-то пишет, что это искусственный интеллект, кто-то – что Mounjaro или Ozempic, кто-то просто хейтит,

– говорит артистка.

Она напомнила, что всю жизнь имела стройную фигуру, занималась спортом и в целом вела активный образ жизни. Артистка также рассказала, что в 2006 году у нее обнаружили аутоиммунный тиреоидит и узел в щитовидной железе, после чего ей назначили "Эутирокс".

Но до 2021 года я всегда была стройной! В 2008 году, когда я выиграла Всемирный конкурс красоты Mrs. World 2008, я весила 46 кг при росте 174 сантиметра,

– говорит певица.

Камалия похудела и рассказала о своем пути: смотрите видео

Также Камалия вспомнила, как параллельно, примерно с 2006 года, началась ее долгая борьба за то, чтобы стать мамой. Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО.

Потом я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес,

– добавила Камалия с грустью.

Уже в июне 2023 года певица попала в реанимацию с воспалением кишечника и острым дивертикулитом. Ей назначили препараты и строгие ограничения в питании на всю жизнь.

Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет никакого "волшебного секрета". Сегодня я действительно придерживаюсь очень строгой диеты, но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Вот и весь мой "секрет",

– подчеркнула артистка.



Как похудела Камалия / Фото из открытых источников

Она подчеркнула, что, несмотря на все проблемы со здоровьем, продолжает активно заниматься спортом и работать над собой. Камалия добавила, что такого "рецепта похудения" она не пожелает никому.

Некоторым украинским звездам, которые резко похудели, неоднократно приписывали использование "Оземпика", однако они отрицали этот факт. В частности, известный блогер Николас Карма рассказал, как ему удалось похудеть.