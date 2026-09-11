"Українська мова шкідлива": скандальне інтерв'ю Каменських підхопило росТБ

Гучне інтерв'ю Насті Каменських про українську мову та психосоматику прогнозовано вилізло боком. Тепер співачка стала головною героїнею новин російських пропагандистів, які з радістю підхопили її скандальні заяви.

Рупор кремля Попов у своєму ефірі видав чергову порцію абсурду, спираючись на розповідь нашої артистки. Пропагандист зловтішно перекрутив слова Каменських і заявив, що українська мова виявилася "шкідливою для здоров'я".

Про свій негативний досвід розповіла співачка Настя Каменських. Вона на знак протесту, невідомо чого, пів року говорила виключно українською. У результаті в Каменських спочатку, за її словами, зник голос, а потім з'явилася ще одна недуга,

– видав росіянин.

Далі пропагандист з іронією додав, що для екстреного одужання співачці довелося повертатися до російської. На росТБ відверто радіють, що тепер Настя відмовляється від "ура-патріотизму" і вимагає права говорити тією мовою, якою їй "корисно для здоров'я".

Не оминули увагою і чоловіка артистки – Потапа. Попов заявив, що репер теж повернувся до "великого і могутнього", та саркастично додав: "Чи постраждав він через мову, невідомо".

Українці миттєво відреагували на такий поворот подій. У мережі Threads під дописом із цим відео розгорілася справжня пожежа з коментарів. Користувачі зазначають, що саме такого результату і варто було чекати та висловлюють своє обурення в мережі:

"Що і варто було очікувати після таких заяв! Невже вони цього не розуміли?!!",

"Все вони розуміли і робили щоб привертати увагу рос ТВ. Запроданці! Завжди мені вона була огидна, я не помилилась",

"Настя або цілеспрямовано працює на ворожу пропаганду, або взагалі без клепки в голові",

"Підкажіть, будь ласка: а коли наші співакульки потрапляють у кацапські новини, це вже дно чи скоро на нас очікує ще зашкварніший зашквар у вигляді їхнього виступу на премії Залатой грамафон?"

Коментарі / скриншот з тредсу

За ці висловлювання Настю Каменських внесли до бази "Миротворець" та охрестили "Настею Кістою".



