Рупор Кремля Попов в своем эфире выдал очередную порцию абсурда, опираясь на рассказ нашей артистки. Пропагандист злорадно исказил слова Каменских и заявил, что украинский язык оказался "вредным для здоровья".

О своем негативном опыте рассказала певица Настя Каменских. Она в знак протеста, неизвестно почему, полгода говорила исключительно на украинском языке. В результате у Каменских сначала, по ее словам, пропал голос, а затем появился еще один недуг,

– сообщил россиянин.

Далее пропагандист с иронией добавил, что для скорейшего выздоровления певице пришлось вернуться к русскому языку. На российском ТВ откровенно радуются, что теперь Настя отказывается от "ура-патриотизма" и требует права говорить на том языке, который ей "полезен для здоровья".

Не обошли вниманием и мужа артистки – Потапа. Попов заявил, что рэпер тоже вернулся к "большому и могущественному", и саркастически добавил: "Пострадал ли он из-за языка, неизвестно".

Украинцы мгновенно отреагировали на такой поворот событий. В сети Threads под постом с этим видео разгорелся настоящий шквал комментариев. Пользователи отмечают, что именно такого результата и следовало ожидать, и выражают свое возмущение в сети:

"Что и следовало ожидать после таких заявлений! Неужели они этого не понимали?!!",

"Они все понимали и делали это, чтобы привлечь внимание российского ТВ. Предатели! Мне она всегда была отвратительна, я не ошиблась",

"Настя либо целенаправленно работает на вражескую пропаганду, либо вообще без клепки в голове",

"Подскажите, пожалуйста: а когда наши певицы попадают в кацапские новости, это уже дно или скоро нас ждет еще более позорный провал в виде их выступления на премии "Золотой граммофон"?",

Комментарии / скриншот из тредса

За эти высказывания Настю Каменских внесли в базу "Миротворец" и прозвали "Настей Кистой".