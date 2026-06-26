Вже у 2027 році: на Євробаченні може з'явитися нова країна

Канадська мовна спілка офіційно долучилась до Європейської мовної спілки (EBU). Таким чином країна має можливість дебютувати на Євробаченні вже наступного року.

Про це рішення оголосили на офіційному сайті Європейської мовної спілки. Його ухвалили після голосування, що відбулось 25 червня на 96-й Генеральній асамблеї EBU у Празі.

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Канадська національна суспільна телерадіокомпанія CBC/Radio-Canada тепер здобула статус повноправного члена Європейської мовної спілки. З 1950 року Канада була асоційованим членом EBU.

Таким чином країна може брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Наразі невідомо, чи дебютуватиме Канада на Євробаченні-2027. Та якщо це станеться, вона не буде першою неєвропейською країною, що долучиться до змагання.

Повноправне членство надає Канаді можливість брати участь у закритих мережах, обмінюватися контентом і протидіяти дезінформації.

Канада на Євробаченні

Євробачення зазвичай не було популярним в Канаді, як це сталося з Австралією. Водночас канадські артисти брали участь в конкурсі, представляючи інші країни.

Так, Селін Діон виступила від Швейцарії у 1988 році та здобула перемогу. У 2001 Францію представляла Natasha St-Pier, а у 2023 від тієї самої країни на Євробачення поїхала La Zarra.