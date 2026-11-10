Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розповіла, як він підтримує Україну

Співачка Катерина Бужинська поділилася рідкісним спільним фото зі своїм чоловіком – болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Крім того, у Threads артистка поспілкувалася з прихильниками на особисті теми та розповіла, як коханий ставиться до України.

За словами Бужинської, Дімітар не лише вивчив українську мову, а й активно підтримує її благодійні ініціативи та допомагає збирати кошти для України. Чоловік поважає українські традиції й щиро переймається долею нашої країни.

По можливості він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої хвилювання, підтримує мої творчі й благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно. Бо коли людина, яка народилася в іншій країні, так щиро переймається долею твоєї Батьківщини, – це особливо зворушує,

– написала Катерина.

Співачка зізналася, що цінує таке ставлення чоловіка. Адже для неї важливо, щоб кохана людина поважала не лише її саму, а й те, що є невіддільною частиною її життя. "А Україна для мене – це моє коріння, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість", – додала Бужинська.

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото зі сторінки співачки в Threads

До слова, раніше про особисте життя розповідала й українська продюсерка Ірина Горова. Вона розсекретила незвичайний ритуал, який, за її словами, допоміг їй зустріти нове кохання.