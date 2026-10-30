Мала занурилася у водойму голою: Горова розповіла про ритуал, який допоміг їй знайти кохання

Продюсерка пригадала, як за порадою рабина вдалася до особливого ритуалу, пов'язаного з пошуком другої половинки. Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Так, за порадою близького друга продюсерка звернулася до рабина. Той розповів їй про незвичний ритуал із червоною ниткою, щоб знайти своє кохання.

Він сказав: "Ти повинна в проточній воді повністю голою зануритися, щось там побажати, помріяти про цю людину й намотати ниточку". І я поїхала на дачу, біля Київського водосховища. Це було ще задовго до війни. Ми з донькою пішли, вона мене прикривала. Я всю цю процедуру зробила– пригадала Ірина.

Після цього Горова носила нитку кілька місяців, аж поки не вирушила в триденний похід Карпатами разом з бізнес-школою. Саме в горах нитка раптово порвалася, тож здивована продюсерка одразу зателефонувала рабину.

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Я телефоную й кажу: "Блін, треба ще одну намотувати". А він каже: "Ні, не треба, вже все сталося". І там був один, який колоди носив, бо ми ж із наметами були. Ну от і все. Зустрічатися через чотири місяці почали– з усмішкою розповіла Горова.

І ця історія справді стала доленосною: пара разом уже понад шість років.

Інтерв'ю з Іриною Горовою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що позаду в Ірини два розлучення. Раніше ми писали про те, чи планує вона втретє виходити заміж.