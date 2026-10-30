Должна была окунуться в водоем обнаженной: Горовая рассказала о ритуале, который помог ей обрести любовь

Продюсер вспомнила, как по совету раввина прибегла к особому ритуалу, связанному с поиском второй половинки. Своей историей она поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

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Так, по совету близкого друга продюсер обратилась к раввину. Он рассказал ей о необычном ритуале с красной нитью, чтобы найти свою любовь.

Он сказал: "Ты должна в проточной воде полностью обнаженной окунуться, что-то там пожелать, помечтать об этом человеке и намотать ниточку". И я поехала на дачу, возле Киевского водохранилища. Это было еще задолго до войны. Мы с дочерью пошли, она меня прикрывала. Я проделала всю эту процедуру– вспомнила Ирина.

После этого Горовая носила нитку несколько месяцев, пока не отправилась в трехдневный поход по Карпатам вместе с бизнес-школой. Именно в горах нитка внезапно порвалась, поэтому удивленная продюсер сразу позвонила раввину.

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Я звоню и говорю: "Блин, надо еще одну намотать". А он говорит: "Нет, не надо, уже все произошло". И там был один, который носил брёвна, потому что мы же с палатками были. Ну вот и все. Встречаться через четыре месяца начали– с улыбкой рассказала Горовая.

И эта история действительно стала судьбоносной: пара вместе уже более шести лет.

Интервью с Ириной Горовой: смотрите видео онлайн

Напомним, что за плечами у Ирины два развода. Ранее мы писали о том, планирует ли она выйти замуж в третий раз.