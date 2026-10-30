От болезненного разрыва до новой любви: как сложилась личная жизнь Ирины Горовой после Потапа

Продюсершу Ирину Горову долгие годы воспринимали прежде всего как жену Потапа, хотя за кулисами их брака происходили непростые перемены. 24 Канал сообщает, что после разрыва она не только пересмотрела свое отношение к отношениям, но и обрела новую любовь, о которой предпочитает не рассказывать лишнего.

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Ирина Горовая и Алексей Потапенко, которого слушатели знают как Потапа, были не только супругами, но и партнерами по работе. Они создали семью еще до того, что рэпер стал одной из самых известных фигур украинского шоу-бизнеса. В 2008 году у них родился сын Андрей, а впоследствии пара вместе развивала музыкальные проекты.

Алексей Потапенко с сыном / Фото из инстаграма realpotap

Однако за внешней картинкой успешной семьи постепенно накапливались проблемы. Как впоследствии рассказывала Горовая, их отношения не закончились в один день: супруги ссорились, пытались договориться и даже некоторое время жили отдельно.

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Ирина Горовая с сыном Андреем / Фото из инстаграма gorovaya_irina

В новом интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которое вышло осенью 2026 года, продюсер откровенно вспомнила, как переживала сложный период в браке. В частности, она рассказала о подозрениях относительно романа Потапа с Настей Каменских. По словам Горовой, тревожные мысли появились еще тогда, когда она заметила особое внимание мужа к будущей сценической партнерше.

Впоследствии, вспоминала продюсер, ее насторожили ночные сообщения и скрытая переписка. Расставание стало для нее непростым решением, однако она в конце концов решила не оставаться в отношениях, которые уже не приносили ей счастья.

Почему Горовая не хотела оставаться одна

После развода продюсер не спешила делиться подробностями личной жизни. Впрочем, по ее словам, мысль о том, что она может остаться одна, когда-то действительно ее пугала. Особенно с учетом ответственности за детей.

В августе 2025 года Горова призналась, что уже пять лет находится в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. В то же время она откровенно рассказала, как изменилось ее отношение к любви и партнерству после двух браков.

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Продюсер вспоминала, что раньше боялась одиночества и думала, кому она понадобится с двумя детьми. Однако со временем поняла, что такие опасения в значительной степени связаны со стереотипами, а не с реальными перспективами.

Ирина Горовая / Фото из инстаграма gorovaya_irina

Новый избранник и отношения без ссор

О своем нынешнем партнере Ирина Горовая говорит немного. Известно, что они вместе уже несколько лет, но мужчина не появляется в ее публичной жизни так часто, как можно было бы ожидать от избранника известной продюсерши.

В интервью 2025 года Горова рассказала, что за пять лет отношений они ни разу не ссорились. Она объяснила, что нашла удобную для себя формулу партнерства, в которой нет страха остаться одной и необходимости оправдывать чужие ожидания.

Планирует ли Горова снова выходить замуж

Несмотря на длительные отношения, продюсерша не спешит снова выходить замуж. В августе 2025 года она прямо заявила, что не планирует выходить замуж в третий раз. Для нее сам факт официального брака не является обязательным условием счастливого партнерства.

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После двух браков Горова, похоже, больше ценит внутренний комфорт, взаимное уважение и возможность оставаться собой. Она не стремится доказывать окружающим, что ее личная жизнь соответствует чьим-то ожиданиям.

Ирина Горовая / Фото из инстаграма gorovaya_irina

В то же время путь к этому спокойствию был непростым: только позже Горова рассказала, как заподозрила роман Потапа с Настей Каменских.