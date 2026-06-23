Відома українська співачка чесно розповіла, де під час війни живуть її діти

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла, що зараз живе між двома країнами. Вона поділилась, де перебувають її діти, та яким вона бачить їхнє майбутнє.

Катерина Бужинська поділилась деталями в інтерв'ю виданню "Фокус". Вона розповіла старшу доньку Олену від першого шлюбу та двійнят – Катерину й Дмитра.

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Зараз діти співачки живуть та навчаються за кордоном, при чому в різних країнах. Старша донька, якій скоро виповниться 20 років, перебуває в Німеччині. Натомість молодші діти – в Болгарії.

Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми та жили у мирному світі,

– зізналась Катерина Бужинська.



Катерина Бужинська з дітьми / Фото з інстаграму Катерини Бужинської

Співачка не приховує, що живе зараз на дві країни, бо не може відмовитися від Батьківщини. Тому перебуває то в Болгарії, то в Україні.

"Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома", – зізналась артистка.

Хто така Катерина Бужинська?

Катерина Бужинська – українська співачка, володарка багатьох нагород та народна артистка України.

Вона розпочала кар'єру в 90-х роках, ставши переможницею кількох вокальних конкурсів. Артистка здобула популярність завдяки пісням "Романсеро", "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!" та іншим.

За роки творчості випустила кілька альбомів і неодноразово брала участь у всеукраїнських концертних турах. Також виступала на італійському фестивалі Санремо.