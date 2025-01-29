"Фіфа-інфлюенсер": колишня і теперішня дружини Віктора Павліка публічно посварилися

Колишня і теперішня дружина Віктора Павліка публічно посварилися. Ексобраниця українського співака, Лариса Созаєва, опублікувала у своєму фейсбуці допис, у якому присоромила Катерину Репяхову.

Конфлікт між жінками стався через приватну клініку, в яку кохана Павліка нещодавно ходила з сином на УЗД. Репяхова запізнилася на прийом до лікаря, тож на її місце поставили іншу маму з дитиною, пише 24 Канал.

Читайте також Це мене дуже турбує, – відома українська акторка розповіла про проблеми зі здоров'ям

Коли Катерину Репяхову хотіли попередити про зміни, вона не взяла слухавку, адже несла на руках Михайла. Ця ситуація обурила жінку. Крім того, вона хвилювалася за сина, адже до УЗД йому не можна було нічого їсти. Ба більше, жалілася, що працівники клініки некоректно висловлювалися про хлопчика. Згодом у медичному закладі перепросили у Репяхової та пообіцяла поговорити зі своїми співробітниками.

На цей інцидент відреагувала колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва. Вона розповіла, що мала досвід роботи у цій приватній клініці та підтримала адміністраторів, які там працюють. За словами жінки, вони мають багато обов'язків, але намагаються бути у хорошому настрої й допомагати.

І от приходить фіфа-інфлюенсер і жаліється про те, що вона запізнилась. Так, з клініки їй дзвонили, але вона не могла взяти слухавку, бо несла дитину на руках. І в клініці прийняли "неправильне" рішення – прийняти маму з дитиною, що сиділи в черзі. І коли фіфа прийшла, їй довелося чекати,

– йдеться у дописі Созаєвої.

Ексдружина Павліка зазначила, що у клініці попросили вибачення у Репяхової, адже та має велику аудиторію у соціальних мережах, тому вони бояться за свою репутацію. Жінка обурилася, що заклад не захистив своїх працівників публічно, та додала, що дівчата, які там працюють, "гідні поваги".

Колишня дружина Павліка про ситуацію з Катериною Репяхової у клініці / Скриншот з фейсбуку

Катерина Репяхова відреагувала на слова Лариси Созаєвої

В інстаграм-сторіс Катерина Репяхова опублікувала скриншот допису Лариси Созаєвої. Вона написала, що "підлетів цікавий контент" від колишньої дружини Віктора Павліка, та спитала в аудиторії, чи за нею скучили.

Ви уявляєте, наскільки я не даю спокою людині,

– написала Репяхова.

Катерина Репяхова відреагувала на допис колишньої дружини Павліка / Скриншот з інстаграму

За словами Катерини, людину зачіпає життя інших, їхні проблеми, успіхи та думки, якщо вона "не працює зі своїм емоційним станом". "Постійне порівнювання, заздрість чи відчуття власної меншовартості можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя", – додала вона.

Замість того, щоб розвивати себе, людина застрягає у чужих сценаріях, забуваючи про власні мрії, цінності та шлях. Тільки прийняття реальності й робота над собою допомагають звільнитися від цієї пастки та знайти справжній внутрішній баланс,

– підкреслила дружина Павліка.

Катерина Репяхова в сторіс / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Лариса Созаєва – третя дружина Віктора Павліка. У цьому шлюбі народився син Павло, який помер у серпні 2020 року. У хлопця була саркома хребців – рідкісна й агресивна форма раку.

З Катериною Репяхової співак одружися у 2020 році. Подружжя виховує сина Михайла.