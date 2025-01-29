Про це знаменитість повідомила в програмі "ЖВЛ представляє", передає 24 Канал.

Не пропустіть Племінниця короля Чарльза III принцеса Беатріс вдруге стала мамою

Так, з'ясувалось, що актриса не може дихати лівою частиною носа, тож змушена постійно користуватися назальними краплями.

Погіршується ситуація, особливо з диханням. Зараз опалювальний сезон, сухе повітря, на вулиці холодно, я припиняю дихати. Ще більше й і більше я залежна від крапель для носа. Це мене дуже турбує,

– поділилась зірка.

Вона додала, що вже була на консультації в лікаря, де їй пояснили, що операцію краще робити в теплий сезон, тож Анастасія чекає на весну.

Виявилося, що проблеми з диханням в акторки виникли внаслідок гаймориту з ускладненнями, які також вплинули на слух акторки.

Через те, що в мене не дихає ліва частина, в мене виникають проблеми й зі слухом, і з горлом. Це все між собою взаємодіє, вилікувавши свою перетинку, я зможу покращити ситуацію зі слухом,

– пояснила Цимбалару.

Зауважимо, також днями про стан свого здоров'я розповів Даніель Салем, який служить в ЗСУ.