Катерина Репяхова, дружина українського співака Віктора Павліка, розповіла, що зараз проходить комплексне медичне обстеження. Зокрема, 30-річна блогерка завітала до мамолога.

Тепер Катерина розповіла, що в неї виявили лікарі і як зараз почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової.

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Під час обстеження лікарі підтвердили, що у 30-річної блогерки є фіброаденома – це доброякісне утворення в молочних залозах. Катерина поділилася, що живе з цим діагнозом уже кілька років і регулярно стежить за змінами.

Я не була у мамолога два роки. А так робити не можна. Слід перевірятися кожні пів року. Востаннє фіброаденома зменшилася на 3 міліметри після грудного вигодовування. На цей раз вона ще зменшилася. Все добре,

– зазначила жінка.

Катерина Репяхова розповіла про пухлину в грудях / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона додала, що також зробила ультразвукове дослідження, яке дозволяє оцінити стан кровоносних судин, що живлять головний мозок і зараз проходить повне обстеження організму.

В один момент мені стало страшно, раптом я хвора. І страшно стало не за себе, а за те, хто зможе поставити на ноги Михасика,

– зазначила блогерка.

Нагадаємо, Катерина та Віктор Павлік виховують сина Михайла, якому чотири роки. У хлопчика діагностували диспраксію – порушення, що впливає на мовлення й розвиток. Причиною стали змни в гені, які виникли під час вагітності Репяхової. Водночас блогерка і співак активно займаються розвитком сина. Михайлик відвідує заняття та вже починає говорити свої перші слова. Лікарі наголошують, що в хлопчика є всі шанси на повне одужання.