У Києві з 4 по 8 вересня відбувся Ukrainian Fashion Week SS26. В останній день під час фіналу показу The COAT by Katya Silchenko його засновниця вийшла заміж за свого обранця, засновника бренду S*event Сергія "Картину" Неклеву.

Церемонію, яка стала справжньою несподіванкою, провела співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм The COAT by Katya Silchenko.

Катерина Сільченко одягла весільну мінісукню та напівпрозору накидку, а свій образ доповнила вінком із білих квітів. Дизайнерка взула туфлі на підборах, злегка підкрутила волосся і зробила природний макіяж. Її коханий Сергій Неклева для весілля обрав світлий піджак, білу сорочку і чорні штани.

Катерина і Сергій обмінялися обручками просто на подіумі.

Катерина Сільченко і Сергій Неклева / Фото з інстаграму The COAT by Katya Silchenko

Сільченко і Неклева одружились просто на подіумі / Фото з інстаграму The COAT by Katya Silchenko

Катерина Сільченко вийшла заміж на UFW / Фото з інстаграму The COAT by Katya Silchenko

У коментарях під дописом пару привітали Даша Квіткова, Надя Дорофєєва, Андре Тан, Наталія Могилевська, Марта Адамчук. Серед присутніх на показі були Ірина Горова, MONATIK, Маша Єфросиніна, Катя Осадча та інші.

Що відомо про стосунки Сільченко і Неклеви?

Нагадаємо, що Катерина Сільченко і Сергій Неклева оголосили про свої стосунки у День святого Валентина – 14 лютого 2022 року. У листопаді дизайнерка натякнула на заручини з коханим.

На початку лютого 2024 року Катерина повідомила, що Сергій їй освідчився у Софіївському соборі. Для жінки це стало несподіванкою, адже вона йшла на виступ оперної співачки Анни Катерини Антоначчі.

У квітні 2025 року Неклева повідомив у фейсбуці, що перебуває у шлюбі з Сільченко – він змінив статус.

Зауважимо, що для Катерини Сільченко це другий шлюб. Перший чоловік дизайнерки – бізнесмен Камо Багдасарян. Вони одружилися у 2014 році, проте вже у 2020 році розлучились.

"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", – розповідала дизайнерка.

Експодружжя виховує доньку Саті.