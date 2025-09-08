Весною минулого року пара оголосила про шлюб, а тепер зірка показала знімки з церемонії вінчання, яка відбулася у Ризі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сніжани Онопко.

Так, на вінчання Сніжана одягнула ніжну білу сукню, а її чоловік – смугасту сорочку та сині штани.

Я дуже щаслива! Чекала цього моменту все життя. Дякую, що ти поруч всі ці роки – і попереду ще багато. Люблю тебе до місяця і назад,

– написала модель.

Що відомо про минулі стосунки Сніжани Онопко?