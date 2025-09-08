Весной прошлого года пара объявила о браке, а теперь звезда показала снимки с церемонии венчания, которая состоялась в Риге. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Снежаны Онопко.
Так, на венчание Снежана надела нежное белое платье, а ее муж – полосатую рубашку и синие брюки.
Я очень счастлива! Ждала этого момента всю жизнь. Спасибо, что ты рядом все эти годы – и впереди еще много. Люблю тебя до месяца и обратно,
– написала модель.
Что известно о прошлых отношениях Снежаны Онопко?
- Модель ранее встречалась с бизнесменом Александром Онищенко. Они даже планировали свадьбу, но в итоге разошлись.
- В 2011 году Снежана вышла замуж за предпринимателя Николая Щура. Их брак длился десять лет, но, по словам модели, был непростым – в нем было насилие и измены. В 2020 году супруги официально развелись после длительного судебного процесса.
- После этого Онопко говорила, что в следующий раз обязательно заключит брачный контракт. В то же время подробностей о своих нынешних отношениях модель не раскрывает.