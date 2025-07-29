Ридала в машині, – відома телеведуча зізналася, чому розійшлася з чоловіком після 12 років шлюбу
- Українська телеведуча Катерина Соляр розлучилася з чоловіком після 12 років шлюбу.
- Соляр зізналася, що у шлюбі бракувало розмов.
У вересні 2024 року українська телеведуча Катерина Соляр розлучилася з чоловіком після 12 років у шлюбі. Тепер вона розповіла, що стало причиною їхнього розриву.
Зокрема, зізналася, чи на їхні стосунки з коханим вплинула велика війна. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал 24 Каналу.
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Соляр поділилася: війна не зруйнувала їхній шлюб, а от хвороба і смерть її батька – так.
Я закрилася від усіх, бо вважала, що мені неправильно допомагають, неправильно підтримують,
– розповіла ведуча.
За її словами, у стосунках дуже бракувало розмов – чоловік не говорив, вона не хотіла.
Він не знав, як правильно це робити, я не хотіла про це говорити. Я собі тихенько ридала в машині, включала гучно музику або дуже швидко їхала, щоб усе це випустити. Приходиш додому – і тебе або "вимикає", або ні, і ти лежиш і всю ніч дивишся в стелю,
– пригадала Катерина.
На той момент Соляр не хотіла звертатися до психолога, думала, що впорається сама. Зараз вона вже по-іншому ставиться до терапії й звертається за допомогою, коли відчуває потребу.
Кожна наша терапія розпочиналася з того, що я дві чи три години просто сиділа й ридала. Напевно, допомогло. Я виражала стільки сліз, болю і всього того, чого не дозволяла собі робити, певно, від початку повномасштабного вторгнення,
– зазначила телеведуча.
Інтерв'ю з Катериною Соляр: дивіться відео онлайн
Що ще Катерина Соляр говорила про стосунки з чоловіком?
Телеведуча розповідала, що з чоловіком вони поступово стали більше друзями, ніж парою. До того ж не робили нічого, щоб врятувати стосунки.
Також Катерина в одному з інтерв'ю зізналася, що в шлюбі з обох сторін були зради.