Понад пів року тому українська телеведуча Катерина Соляр розлучилася з чоловіком. А нещодавно, як зізналася сама, вперше побувала на побаченні.

Вона розкрила, чи це було побачення з Tinder і до того ж назвала, яким має бути її ідеальний чоловік. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал 24 Каналу.

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Так, за словами, Катерини Соляр, це була спокійна зустріч із чоловіком, з яким вони познайомилися не онлайн – досвіду знайомств через додатки у неї поки немає.

Я дванадцять років була в шлюбі. Забула, що таке побачення у нормальних людей. Я не знаю, як вони мають виглядати. Можливо, людина, з якою я ходила на вечерю, вважає, що це було не побачення, а просто ми пішли, поїли й трохи поговорили про життя, познайомилися,

– з іронією зауважила телеведуча.

Інтерв'ю з Катериною Соляр: дивіться відео онлайн

Яким Катерина Соляр бачить ідеального партнера?

За словами телеведучої, це має бути красивий, розумний, з почуттям гумору, неодружений або розлучений, багатий і щедрий чоловік.

Він має бути таким, щоб я не вмикала мозок. Я не хочу думати – я хочу відчувати. Хочеться бути дівчинкою, але мені насправді дуже важко грати цю роль,

– зізналася знаменитість.

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала про те, чому Катерина Соляр розлучилася зі своїм чоловіком.