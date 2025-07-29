Она раскрыла, было ли это свидание с Tinder и к тому же назвала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал 24 Канала.
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Так, по словам, Екатерины Соляр, это была спокойная встреча с мужчиной, с которым они познакомились не онлайн – опыта знакомств через приложения у нее пока нет.
Я двенадцать лет была в браке. Забыла, что такое свидание у нормальных людей. Я не знаю, как они должны выглядеть. Возможно, человек, с которым я ходила на ужин, считает, что это было не свидание, а просто мы пошли, поели и немного поговорили о жизни, познакомились,
– с иронией отметила телеведущая.
Интервью с Екатериной Соляр: смотрите видео онлайн
Каким Екатерина Соляр видит идеального партнера?
По словам телеведущей, это должен быть красивый, умный, с чувством юмора, неженатый или разведенный, богатый и щедрый мужчина.
Он должен быть таким, чтобы я не включала мозг. Я не хочу думать – я хочу чувствовать. Хочется быть девочкой, но мне на самом деле очень тяжело играть эту роль,
– призналась знаменитость.
Заметим, что накануне наша редакция писала о том, почему Екатерина Соляр развелась со своим мужем.