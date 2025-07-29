Екатерина Соляр в эфире 24 канала призналась, что в этот сложный момент ей попалась книга "Дюна" Фрэнка Герберта, которая отныне является особенной для ведущей.

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Это критический момент в моей жизни, когда я узнала о болезни отца. Мне сказали о том, что его надо отпустить. Прозвучала фраза: "Дайте отцу спокойно умереть". В этот момент мне в руки попала книга о Дюне, прощание с отцом и то, что страх убивает тебя, но там, где страх пройдет, останешься только ты,

– поделилась Екатерина Соляр.

Ведущая призналась, что надеется на то, что ей удалось отпустить отца. Воспоминания о нем уже почти не вызывают у нее слез.

"Это был один из моментов, который привел к психологу. Я думала, что к психологу никогда не пойду, потому что я очень взрослая, самостоятельная, умная, мудрая и могу себе помочь. До момента, пока ты не начинаешь рыдать в рандомные моменты своей жизни. Это было очень необычно для меня", – призналась Екатерина.

Телезвезда добавила, что отец очень гордился ею и ее братом. Он часто делился с товарищами успехами его детей.

Заметим, ранее дочь Оззи Озборна отреагировала на смерть отца. Девушка с болью призналась, что потеряла своего лучшего друга.