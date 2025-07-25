Она впервые публично поделилась своими эмоциями после смерти отца. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Келли Осборн.

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Девушка опубликовала короткое, но эмоциональное обращение, где рассказала, как переживает потерю.

Я чувствую себя несчастной. Я очень расстроена. Я потеряла лучшего друга, который у меня когда-то был,

– написала Келли в сторис.



Как дочь Оззи Осборна отреагировала на его смерть / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что дочь Оззи Осборна неоднократно выходила на сцену со своим легендарным отцом. В частности, они в 2003 году вместе перепели культовый трек группы Black Sabbath – Changes, который тогда стал очень популярным.

Для справки! Келли – не единственная дочь Оззи Осборна. От брака с менеджером Шэрон Осборн он имеет еще двоих детей Джека и Эйми. Также у музыканта остались трое детей от первого брака с Тельмой Райли.

Что известно о смерти Оззи Осборна?

Трагическая новость о фронтмене группы Black Sabbath появилась 22 июля. Известно, что медики более двух часов боролись за его жизнь, однако спасти Оззи не удалось.

Последние годы жизни музыканта были сложными: в 2003 году он пережил серьезную травму позвоночника, после чего ему установили металлические пластины в позвоночник. В 2019 году новое падение еще больше ухудшило его физическое состояние. К этому добавилась болезнь Паркинсона, которая постепенно ограничивала его подвижность. В конце жизни Оззи передвигался с помощью кресла колесного.

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