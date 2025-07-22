Он не молчал и выступил против кровавой войны, которую начала Россия. Музыкант, чьим творчеством восхищается весь мир, в самые тяжелые дни был вместе с украинским народом, пишет Show24.

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Как Оззи Осборн поддерживал Украину?

В апреле 2022 года Оззи Осборн вместе с женой заявил, что готов помочь украинцам, которые вынужденно бегут за границу из-за войны, которую развязала Россия. Тогда музыкант был готов отдать украинским семьям свой дом в графстве Бакингешмир, что в Великобритании.

Через несколько месяцев, в сентябре, рок-музыкант выпустил альбом Patient Number 9. Незадолго до релиза команда артиста объявила, что пластинка будет сине-желтой – в цветах украинского флага. Стоимость альбома составляла 38 долларов, а все средства с продажи музыкант перечислял волонтерской организации Third Wave Volunteers.

В начале полномасштабной войны России против Украины эта организация эвакуировала из Киева детей-сирот с особыми потребностями, которых усыновили в США.

В феврале мой сын Джек работал с Third Wave Volunteers над эвакуацией из Украины детей-сирот с особыми потребностями. Просто сейчас Украина ужасно нуждается в помощи, особенно после того, как началась война, поэтому кажется правильным работать над таким важным делом,

– отмечал тогда сам Оззи Осборн.