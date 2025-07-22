Він не мовчав і виступив проти кривавої війни, яку розпочала Росія. Музикант, чиєю творчістю захоплюється весь світ, у найважчі дні був разом з українським народом, пише Show24.
До теми У віці 76 років помер легендарний музикант Оззі Осборн
Як Оззі Осборн підтримував Україну?
У квітні 2022 Оззі Осборн разом з дружиною заявив, що готовий допомогти українцям, які вимушено втікають за кордон через війну, яку розв'язала Росія. Тоді музикант був готовий віддати українським родинам свій будинок у графстві Бакінгешмир, що у Великій Британії.
Через кілька місяців, у вересні, рок-музикант випустив альбом Patient Number 9. Незадовго до релізу команда артиста оголосила, що платівка буде синьо-жовтою – у кольорах українського прапора. Вартість альбому складала 38 доларів, а всі кошти з продажу музикант перераховував волонтерській організації Third Wave Volunteers.
На початку повномасштабної війни Росії проти України ця організація евакуйовувала з Києва дітей-сиріт з особливими потребами, яких усиновили в США.
У лютому мій син Джек працював з Third Wave Volunteers над евакуацією з України дітей-сиріт з особливими потребами. Просто зараз Україна жахливо потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому здається правильним працювати над такою важливою справою,
– наголошував тоді сам Оззі Осборн.
Альбом Оззі Осборна у синьо-жовтих кольорах / Фото з соцмережі X
Коли відбувся останній концерт Оззі Озборна?
За кілька тижнів до смерті музикант потішив шанувальників прощальним концертом. На початку липня 2025 він возз'єднався з гуртом Black Sabbath на масштабному фестивалі Back To The Beginning у рідному місті Бірмінгем. Оскільки вже 5 років артист має хворобу Паркінсона, яку спричинили травми спини та шиї, він провів весь концерт на чорному крилатому троні.
Наприкінці виступу Оззі Осборну подарували торт, а в небо запустили феєрверки. Попри те, що останні кілька років музикант фізично не міг виступати з концертами, перед смертю все-таки встиг подарувати фанатам незабутній вечір.